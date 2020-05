RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti del coronavirus sugli assegni (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS

Sul sito del Giornale vengono ricordati i dati che Epheso ha stimato, per Panorama, rispetto agli effetti che la crisi determinata dal coronavirus potrebbe avere sulle pensioni. Infatti, immaginando che quest’anno il Pil scenda del 10% per poi rimbalzare del 4% nei due anni successivi, “i lavoratori che lasceranno il posto rispettivamente nel 2023 e nel 2033 subiranno un taglio dell’assegno tra il 2 e il 4 per cento”. Tuttavia, se “dovesse verificarsi un blocco dell’economia più prolungato, ovvero con il mancato effetto rimbalzo dopo un crollo del 10 per cento del Pil, allora gli scenari sarebbero davvero peggiori”. Il rischio è quello di perdere il 6,6-6,7 per cento sull’assegno. Questo, come noto, per via del sistema di calcolo dell’importo da liquidare sulle nuove pensioni che tiene anche conto dell’andamento dell’economia.

Pubblicità

I MANCATI AUMENTI PER GLI ASSEGNI IN ESSERE

Il sito del quotidiano milanese ricorda comunque che rischi ce ne sono anche per chi in pensione c’è già. “Con una inflazione al minimo, il rischio concreto è che venga annullata la rivalutazione degli importi per il prossimo anno. Non stiamo parlando di tagli ma di mancati aumenti. Una mannaia che potrebbe riguardare tutti gli importi fino a 2.060 euro lordi mensili. Chi invece supera questa cifra, parliamo degli assegni che superano 4 volte il minimo, potrebbe subire un ricalcolo meno severo. Infatti per questi assegni non è prevista una rivalutazione al 100 per cento, ovvero piena, ma solo parziale. Quindi l’adeguamento al costo della vita sarebbe molto più basso e dunque il contraccolpo sull’importo verrebbe a mancare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA