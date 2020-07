RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti della crisi sul sistema previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ROSTAN

La gestione dell’emergenza coronavirus da parte di Vincenzo De Luca è uno dei motivi che, come spiega Michela Rostan, ha contato molto per portare Italia Viva a sostenere il Presidente uscente alle prossime elezioni regionali in Campania. Anche, come viene spiegato dalla deputata, stando a quanto riportato da napolisera.it per la scelta di intervenire con misure di sostegno a imprese e cittadini che hanno compreso l’integrazione a 1.000 euro delle pensioni più basse per due mesi. Intanto in un articolo sul Sole 24 Ore, Claudio Pinna e Ciriaco Serluca hanno evidenziato che la crisi determinata dal coronavirus avrà conseguenze anche sul sistema previdenziale, in particolare pubblico.

GLI EFFETTI DELLA CRISI SUL SISTEMA PREVIDENZIALE

“Con una spesa pensionistica destinata a crescere verso una quota del Pil ben superiore all’attuale 16% e un debito pubblico proiettato oltre il 140% del Pil, i sistemi pensionistici, in particolare quelli finanziati con il metodo della ripartizione (i contributi versati dai lavoratori in attività vengono utilizzati per erogare le pensioni) saranno soggetti a forti pressioni”. In tema di riforma pensioni questo vuol dire che “sarà difficile mantenere tutte le agevolazioni del pensionamento anticipato. Costante e continuo dovrà essere il monitoraggio dell’equilibrio finanziario di lungo termine, pena la stabilità del sistema”. Gli autori hanno mostrato poi i risultati di alcuni simulazioni da cui emerge come sia l’andamento del Pil a incidere in maniera più importante sul livello delle future pensioni. Fondamentale sarà poi la previdenza complementare.



