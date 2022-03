RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti della guerra sulla previdenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, CONFRONTO BLOCCATO DALLA GUERRA

Come ricorda pamagazine.it, la guerra in Ucraina rischia di mandare in soffitta la riforma delle pensioni, visto che ancora il confronto tra Governo e sindacati sul tema non è ripreso. Tuttavia non sembra essere questo l’unico problema che il conflitto sta portando per la previdenza italiana. L’Usb ha infatti avviato la procedura di sciopero a fronte degli esigui stanziamenti per la ricerca in un momento in cui si vuole invece spendere per le armi. “Finito il Covid, lontani dalle elezioni, riaperte le centrali a carbone, passato in secondo piano lo sfascio del mondo del lavoro e delle pensioni, la ricerca non serve”, evidenzia il sindacato di base.

LA RICHIESTA DEI SINDACATI

Cgil, Cisl e Uil di Modena, invece, ricordano come l’aumento dei prezzi, accentuato dalla guerra, colpisca anche i pensionati. Come riporta modenatoday.it, i sindacati sollecitano “tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale pubblico ad intervenire urgentemente al fine di impedire che a pagare i costi di questa ‘tempesta perfetta’ non siano sempre e solo i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, i cittadini e le cittadine”. Infine, reggiosera.it riporta la posizione di Coraggiosa Reggio Emilia, secondo cui è un errore aumentare le spese militari a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, anche perché “continua una perdita di potere d’acquisto sia dei salari che delle pensioni e su tutto ciò non si intravedono reali e tangibili interventi, si investono ben 13 miliardi in più ogni anno per le armi”.

