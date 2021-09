RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti della modifica della Super Ape social per gli edili

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GENOVESI

Alessandro Genovesi, Segretario generale della Fillea-Cgil, accoglie positivamente “la proposta di riconoscere la gravosità del lavoro edile riducendo a 30 anni di contributi la soglia per poter accedere alla cosiddetta Super Ape Social: gli edili sono infatti tra i lavoratori che più rischiano in assoluto infortuni e malattie professionali, con una delle più basse aspettative di vita media, in un settore dove lavoro nero e discontinuità sono caratteristiche endemiche. Così come positivo sarebbe il riconoscimento della gravosità del lavoro in falegnameria e dei verniciatori industriali”. Il sindacalista non nasconde tuttavia che l’obiettivo in tema di riforma pensioni sarebbe quello di “garantire un sistema di uscite flessibili e di garanzie universali come chiesto unitariamente da Cgil, Cisl e Uil per una riforma complessiva del sistema pensionistico“.

RIFORMA PENSIONI/ La necessità di regole puntuali

GLI EFFETTI DELLA MODIFICA PER I LAVORATORI EDILI

Genovesi specifica che “se venissero confermate le indicazioni di poter accedere all’Ape Social con 30 anni di contributi e con 7 su 10 degli ultimi anni lavorati nel settore, come Fillea Cgil Nazionale stimiamo in almeno 15 mila gli over 63 che potrebbero accedervi nei prossimi 3 anni, favorendo non solo un ricambio generazionale oggi ancora più urgente alla luce della domanda su rigenerazione, nuove tecniche costruttive e nuovi materiali, ma anche e soprattutto riducendo gli infortuni gravi e mortali”. Infatti, “un infortunio grave su 4 riguarda infatti lavoratori over 60” ed “è il momento che i nonni scendano dalle impalcature per godersi, dopo anni di fatica, i nipotini ed il meritato riposo”.

RIFORMA PENSIONI/ Damiano: puntare anche su previdenza complementare (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Il rischio della lista dei lavori gravosi (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA