RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti della totalizzazione dei contributi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Come ricorda ciatoscana.eu, “la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha precisato i contorni della totalizzazione (facoltà che consente ai lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse o gestioni, di acquisire il diritto ad un’unica pensione), soprattutto in merito al sistema di determinazione dell’importo dell’assegno”. In particolare, emerge che “la totalizzazione comporta l’applicazione del sistema di calcolo contributivo anche nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto o superato 18 anni di contributi al 31/12/1995. La norma sulla totalizzazione, a differenza del cumulo, che preserva i criteri di calcolo propri di ciascuna gestione previdenziale, prevede che ogni singola quota della pensione totalizzata sia calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo”.

RIFORMA PENSIONI/ Le difficoltà delle stime sull'andamento della spesa

IL MESSAGGIO INPS

In buona sostanza si perde la liquidazione della pensione con il sistema retributivo sino al 31/12/2011. La Cia Toscana ricorda però che c’è “una circostanza in cui il lavoratore può mantenere i criteri di determinazione retributivo o misto ed è il caso in cui ha raggiunto il diritto autonomo a pensione nelle gestioni pubbliche obbligatorie”. Intanto, come ricorda pensionioggi.it, “il ritardo della Cassa professionale nel completare l’iter di ricongiunzione in uscita non determinerà più la maturazione di interessi a carico dell’Inps. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nel messaggio n. 2552/2021 in cui spiega che la novità si è resa necessaria a causa del sovente eccessivo protrarsi degli adempimenti istruttori da parte delle altre gestioni previdenziali coinvolte nell’operazione”.

RIFORMA PENSIONI/ La scadenza per il contratto di espansione

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Il parere favorevole della Cna Pensionati sui cambi fiscali

© RIPRODUZIONE RISERVATA