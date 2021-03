RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti dell’aspettativa di vita in calo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’EFFETTO DELLA SPERANZA DI VITA IN CALO

Il Sole 24 Ore ha pubblicato alcuni dati relativi all’effetto della pandemia sull’aspettativa di vita, che in alcune aree del Paese è tornata a livelli di inizio secolo. Questo con effetti anche in materia di pensioni, che il quotidiano di Confindustria distingue tra breve e lungo periodo. Sul primo fronte c’è da dire che i montanti contributivi per il 2023-24 non dovrebbero scendere nonostante il brusco calo del Pil registrato lo scorso anno. La diminuzione dell’aspettativa di vita dovrebbe invece portare effetti positivi sui coefficienti di trasformazione. Inevitabile anche pensare al meccanismo di adeguato dell’età pensionabile all’aspettativa di vita che non dovrebbe salire. Non bisogna poi dimenticare che il meccanismo è bloccato fino al 2026 per quel che riguarda le pensioni di anzianità.

LA NECESSITÀ DI UNA PENSIONE DI GARANZIA

Sul lungo termine, invece, il calo del Pil dovrebbe far sentire i suoi effetti sui montanti contributivi, a meno che solida crescita e aumento dell’inflazione non portino a un’inversione di rotta. Non sono però da escludere misure di riforma pensioni che possano intervenire in materia, tenuto anche conto che con il sistema contributivo puro per i futuri pensionandi ci potrebbe essere una “penalizzazione” dovuta alla bassa contribuzione derivante dalla perdita del lavoro piuttosto che dalla contribuzione figurativa derivante dalla cassa integrazione o da altri strumenti di sostegno al reddito in questa fase di crisi. Vedremo in tal senso se ci saranno passi avanti anche in tema di pensione di garanzia per i giovani.



