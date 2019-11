RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti di Quota 100 e co. nel lungo periodo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100 & CO

In un articolo pubblicato su lavoce.info Maria Luisa Maitino, Letizia Ravagli e Nicola Sciclone analizzano gli effetti della riforma pensioni con Quota 100 e del blocco dell’aspettativa di vita fino al 2026 (per le pensioni di anzianità) sul lungo periodo e sul debito implicito. Gli autori nelle conclusioni scrivono che “nel lungo periodo, la misura assicura un sistema di uscita più flessibile, correggendo in parte – senza effetti sul debito pensionistico e sui saldi annui di bilancio – l’inasprimento dei requisiti di pensionamento associati alla legge Fornero. Questo perché per tutti varrà il regime contributivo in cui ogni più rapida uscita dal lavoro sarà compensata da un minore importo dell’assegno pensionistico. La riforma potrebbe forse favorire anche il ricambio occupazionale, sebbene solo a posteriori potremo capire se e in quale misura”.

L’AUMENTO DEL DEBITO PENSIONISTICO

I tre aggiungono anche che “tuttavia, essa impatta negativamente sulle generazioni future e sui saldi di bilancio per ancora troppi anni, perché la persistenza di eleggibili a regime misto – almeno fino al 2035 – determina un aumento significativo del debito pensionistico e della spesa previdenziale, non adeguatamente compensato dalle successive riduzioni. I tempi per allentare la cinghia non sono ancora maturi”. Una conclusione che fa quindi capire che di per sé, se ci fosse un sistema contributivo pieno, una misura come Quota 100 non presenterebbe particolari problemi di sostenibilità. Ma a quel punto non sarebbero pochi quanti farebbero bene i conti prima di decidere di lasciare il lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA