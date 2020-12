RIFORMA PENSIONI/ Gli emendamenti Anief alla Legge di bilancio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EMENDAMENTI DELL’ANIEF ALLA MANOVRA

L’Anief è riuscita a fare in modo di presentare ben 68 emendamenti alla Legge di bilancio, tra cui alcuni dedicati ai temi di riforma pensioni. Marcello Pacifico, Presidente nazionale del sindacato, spiega che “non si può continuare a ignorare l’elevata percentuale di over 60 e di docenti e Ata potenzialmente fragili, con un indice di burnout derivante della maggiore vulnerabilità psico-fisica di chi lavora a scuola. È una condizione scientificamente riconosciuta, ma non dallo Stato. Per questo, sempre nella Legge di Bilancio, chiediamo pensioni anticipate per tali lavoratori, come avviene con le forze armate”. Già in passato l’Anief si era espressa chiedendo una finestra di pensionamento anticipato a 61 anni per insegnanti e personale della scuola.

LA RICHIESTA DI UN’INDENNITÀ DI RISCHIO

Come riporta orizzontescuola.it, secondo il sindacalista, “anche se la scuola è un luogo sicuro, rimane un dato di fatto incontrovertibile: esiste un rischio biologico effettivo a scuola, poiché c’è un elevato quotidiano numero di alunni e di personale. Quanto è garantito da tempo, sotto forma di assegno, al personale sanitario, ora va quindi attribuito pure al personale scolastico. Anche solo di 10 euro al giorno, rispetto ai 40 euro di un infermiere e ai 100 euro di un medico, andrebbero a costituire un riconoscimento importante”. Dunque, oltre alla richiesta di una forma di pensionamento anticipato c’è anche quella di avere riconosciuta un’indennità di rischio attraverso “l’avvio di una nuova sessione contrattuale”. Non resta che vedere se gli emendamenti verranno o meno approvati.



