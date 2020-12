RIFORMA PENSIONI/ Gli emendamenti sul contratto di espansione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EMENDAMENTI SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Tra le misure di riforma pensioni inserite nella Legge di bilancio c’è anche la proroga del contratto di espansione, con la previsione di renderlo utilizzabile anche alle imprese con più di 500 dipendenti. La misura potrebbe però essere ulteriormente potenziata. Come spiega Il Sole 24 Ore, infatti, sono stati presentati degli emendamenti alla Camera in materia. Il primo è targato Pd e prevede che le aziende sopra i mille dipendenti possano “beneficiare di ulteriori 12 mesi di riduzione dei versamenti – in aggiunta ai 24 già previsti a carico dello Stato con la Naspi – a condizione che effettuino un’assunzione per ogni tre uscite”. Il riferimento è alla somma che il datore di lavoro deve versare al lavoratore fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (con un massimo di 5 anni di anticipo sulla pensione di vecchiaia o anticipata).

LE PAROLE DI DURIGON

Il secondo emendamento arriva invece dalla Lega e “si applica ai lavoratori a non più di 84 mesi dalla pensione di vecchiaia che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata”. Come spiega Claudio Durigon, l’emendamento prevede che le imprese sopra i 150 dipendenti che presentino un progetto di formazione e riqualificazione possano utilizzare la Cig e nel caso assumano giovani provenienti dagli Its abbiano uno scontro del 6% sui contributi previdenziali da versare. Non resta che vedere quale sarà l’esito della votazione su questi emendamenti alla manovra e se quindi verranno o meno integrati nel testo finale che passerà poi al Senato.



