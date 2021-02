RIFORMA PENSIONI/ Gli importi da aspettarsi col solo pilastro pubblico

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CARBONE

Intervistato da we-wealth.com, Andrea Carbone, partner di Progetica, spiega quali sono le prospettive per la futura pensione per chi intende basarne l’importo solo sul primo pilastro pubblico. “In primo luogo dipende dal tipo di lavoro: gli autonomi avranno pensioni più basse rispetto ai dipendenti. E poi dal numero di anni lavorati: con il sistema di calcolo contributivo il valore della pensione è direttamente legato alla nostra retribuzione e alla carriera. La Ragioneria Generale dello Stato definisce che per i prossimi decenni i tassi di sostituzione, pari al rapporto tra la pensione e lo stipendio, saranno destinati a scendere. Per il 2030, un lavoratore dipendente potrà attendersi tra il 60% ed il 71% della propria retribuzione. Un autonomo tra il 41% ed il 52%. Numeri ulteriormente destinati a scendere per chi andrà in pensione negli anni successivi”.

L’OPPORTUNITÀ DEL RISCATTO DELLA LAUREA

Carbone risponde anche a una domanda relativa all’opportunità di ricorrere al riscatto della laurea: “L’investimento necessario per riscattare la laurea può essere visto come un’alternativa a un fondo pensione solo quando il riscatto non serve ad anticipare il momento della pensione: in quei casi l’investimento garantito dai mercati azionari e obbligazionari è probabilmente più attraente della rivalutazione dei contributi versati all’Inps, legata all’andamento dell’economia italiana”. Infine, ricorda che il versamento richiesto nella previdenza complementare per integrare al meglio l’importo della pensione dipende dall’età: più si è vicini alla quiescenza, maggiore sarà l’importo da versare.



