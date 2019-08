RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi necessari per la complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

La riforma pensioni non è intervenuta sulla previdenza complementare, il cui modello viene ritenuto, secondo Domenico Proietti, “uno dei migliori del mondo per trasparenza, efficienza, sicurezza e rendimenti”. Andrebbero quindi incentivate, secondo il Segretario confederale della Uil, “le iscrizioni attraverso un nuovo semestre di silenzio assenso, nel quale i lavoratori siano chiamati ad esprimere se aderire o meno ai fondi pensione. Inoltre, è necessario creare un fondo di accesso al credito agevolato per le piccole e piccolissime imprese, nelle quali i tassi di adesione sono bassissimi, che compensi il Tfr destinato ai fondi, riportando la fiscalità incentivante dal 20 all’11%”. Quest’ultimo è un intervento che viene chiesto da diverso tempo e resta da capire se verrà recepito o meno dall’esecutivo in vista della predisposizione della Legge di bilancio.

LA POSIZIONE DELLA UIL

Proietti, ricordando che “il primo obiettivo dei fondi è creare la pensione integrativa”, evidenzia che “la Uil ha avuto da sempre la consapevolezza che dall’insieme delle risorse gestite dai fondi pensione potesse venire un positivo contributo allo sviluppo e all’economia reale dell’Italia. Se questo finora non è avvenuto in maniera diffusa, non è per mancata volontà dei fondi, ma per il ritardo del mercato finanziario italiano che non ha saputo proporre prodotti d’investimento finanziari coerenti alla natura degli investimenti previdenziali dei fondi pensione”. Per il sindacalista, quindi, anche il mondo finanziario deve fare qualcosa per far sì che la previdenza complementare possa rappresentare un beneficio per tutta l’economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA