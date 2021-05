RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi necessari per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DIVARIO DI GENERE NELLA PREVIDENZA

In un articolo su Repubblica viene evidenziato che l’anno scorso, stando ai dati Inps, si è sostanzialmente chiuso un divario di genere che resisteva da dieci anni: “Le donne tornano ad andare in pensione di vecchiaia quasi come gli uomini, quanto a numeri assoluti. Non accadeva dal 2012, da quando cioè la legge Fornero ha inasprito i requisiti dell’età anagrafica, agganciati alla speranza di vita e ora appaiati per tutti a 67 anni”. In questi dieci anni ci sono state tra l’altro misure come Quota 100, che ha sicuramente favorito gli uomini rispetto alle donne, e un ricorso più massiccio a Opzione donna, rivolta sì solamente alla platea femminile, ma che comporta il ricalcolo contributivo pieno dell’assegno pensionistico, con una penalizzazione piuttosto pesante. Dunque le prossime misure di riforma pensioni non potranno non guardare alla platea femminile.

LE PAROLE DI SBARRA E CARFAGNA

Anche per questo, Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, chiede la proroga di Opzione donna e “un ulteriore intervento dedicato alle donne con figli: il riconoscimento di 12 mesi per figlio per anticipare l’età della pensione oppure a scelta della lavoratrice incrementare il coefficiente di calcolo della pensione. Anche la valorizzazione dei lavori di cura, che riguardano moltissime donne, a fini pensionistici è un tema che vogliamo affrontare”. Intanto su Twitter la ministra per il Sud Mara Carfagna dice di apprezzare “l’idea dei sindacati di dare alle donne un anno di sconto sull’età pensionabile per ogni figlio. È la proposta di legge su QuotaMamma che presentai nel 2020, è arrivato il momento di discuterne sul serio”.

