RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi per evitare nuovi poveri domani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

In un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, Mauro Marino ricorda che “autorevoli studi economici hanno evidenziato che un lavoratore che entra adesso nel mondo del lavoro dopo 40 anni di versamenti contributivi percepirà pensioni di meno di 700 € al mese. C’è assolutamente la necessità di aumentare i coefficienti di trasformazione che concorrono al calcolo della pensione con il metodo contributivo e la necessità di applicare una pensione di garanzia per gli assegni al di sotto dei 1.000 € al mese”. Dal suo punto di vista, occorre anche che nel confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni “si faccia un passo in avanti verso il genere femminile permettendo loro una maggiore flessibilità in uscita rispetto agli uomini”.

LE DECISIONI DA PRENDERE IN QUESTE SETTIMANE

Secondo l’esperto previdenziale, “è doverosa, inoltre, una particolare attenzione verso chi è già pensionato alzando la no tax area a fino a 10.000 € l’anno, eliminare le add.li regionali e comunali per redditi fino a 30.000 € e dimezzarle per i redditi da 30.000 € a 40.000 € annui”. Per Marino, si tratta di “decisioni che vanno prese in queste settimane in cui il confronto governo/sindacati sta faticosamente andando avanti mentre la politica ed i media, completamente staccati dai problemi reali dei cittadini, sono presi solamente dalla nomina del nuovo Capo dello Stato e del tutto disinteressati a risolvere una problematica che interessa milioni di cittadini che se non si interverrà immediatamente saranno i nuovi poveri del domani: i pensionati”.

