RIFORMA PENSIONI/ Gli italiani costretti a lavorare dopo i 70 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PART-TIME VERTICALE CICLICO

Sembra che una riforma pensioni che riguarda 100-150 mila lavoratori sarà presto adottata dal Governo. Repubblica scrivere infatti: “Fare causa per andare in pensione. Vincerla, ma essere costretti a lavorare oltre i 70 anni. È l’assurda storia di tanti lavoratori e soprattutto lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, ma a part-time verticale ciclico. Che alterna periodi di lavoro a mesi di sospensione. Mesi in cui si è senza stipendio, disoccupazione, assegni familiari, contributi previdenziali. Contratti diffusi nelle aziende dell’agro-alimentare, come quelle del panettone che chiudono d’estate. Ma anche nel turismo e ristorazione. Oltre che negli appalti multiservizi degli enti locali: mense e pulizie nelle scuole”.

LA MODIFICA NECESSARIA

Il fatto è che “questi lavoratori perdono 3 mesi all’anno, ai fini dell’anzianità (non certo dei contributi: 9 mesi valgono 9 mesi). E così l’uscita dalla pensione si sposta di un anno ogni 4”. La Corte europea di giustizia ha stabilito che non può esserci discriminazione tra part-time verticale e orizzontale. Secondo i sindacati, spiega il quotidiano romano, basterebbe una circolare dell’Inps a risolvere la situazione, mentre per il Governo è necessaria una modifica legislativa che si promette di varare in autunno. Tuttavia, “in realtà la sentenza Ue è fonte primaria e già operativa nell’ordinamento italiano. Lo dimostrano le sentenze di primo grado, appello e Cassazione che a decine danno ragione ai lavoratori”. Si spera che i lavoratori, per far valere un loro diritto, non debbano continuano a fare ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA