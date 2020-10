RIFORMA PENSIONI/ Gli italiani divisi su Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ITALIANI DIVISI SU QUOTA 100

Governo e sindacati stanno portando avanti un confronto sulla riforma pensioni che dovrà anche affrontare il tema degli interventi da adottare per il post-Quota 100, data la volontà dell’esecutivo di non prorogare la misura introdotto dal Governo Conte-1 dopo la sua scadenza. Una scelta su cui gli italiani sono piuttosto divisi, almeno stando a un sondaggio realizzato da Euromedia Reserearch per Italpress. Il 34,7% degli intervistati si è detto infatti favorevole alla cancellazione di Quota 100, mentre il 40% è contrario. “Le diverse scuole di pensiero si registrano anche all’interno delle varie coalizioni, con gli elettori di Forza Italia in controtendenza rispetto agli altri partiti di centrodestra, mentre nell’area di Governo gli elettori del M5S, a differenza degli alleati di centrosinistra, sono in maggioranza contrari all’abolizione”, riporta Italpress.

IL RISCHIO CON L’ECCESSO DI MONETA

L’indagine ha riguardato anche il Reddito di cittadinanza, che per i residenti al Sud dovrebbe rimanere in vigore, seppur modificato. Intanto su Corriere Romagna un articolo di Carlo Alberto Pari evidenzia come stampare moneta non sarebbe una buona soluzione ai problemi dei Paesi in crisi. Infatti, “l’enorme inflazione renderebbe il debito pubblico meno preoccupante, ma i risparmi degli italiani, ultimo baluardo di un Italia malconcia, drasticamente ed irrimediabilmente ridimensionati nel loro valore reale. Gli stipendi e le pensioni, già insufficienti per tante famiglie, totalmente inadeguati. In sostanza, stampare moneta in un Paese con un prodotto interno lordo non consono alla situazione, non solo non produce ricchezza, ma riduce drasticamente quella esistente”.



