RIFORMA PENSIONI/ Governo al lavoro anche sul fronte assistenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INTENTO DI DRAGHI

Come spiega Federico Fubini sul Corriere della Sera, Mario Draghi ha proposto a Monsignor Vincenzo Paglia di guidare un gruppo di lavoro a palazzo Chigi per fornire supporto tecnico-scientifico alla realizzazione, nell’arco di un paio di mesi, di una proposta di legge delega per cambiare le politiche di assistenza agli anziani. Alcuni dei quali “diventano prede. Predatori sono i proprietari di tante sedicenti ‘case di riposo’ nate in questi anni senza titoli, senza attitudini né volontà, interessati solo a prelevare le pensioni dei loro ospiti in cambio del meno possibile o magari in cambio di maltrattamenti”. “Questo scandalo silenzio può solo allargarsi ogni giorno di più, in mancanza di risposte adeguate”, scrive Fubini.

IL PROBLEMA DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Infatti, “oggi in Italia vivono quattordici milioni di anziani, sette al di sopra dei 75 anni di età dei quali 2,7 milioni con limitazioni serie dell’autonomia personale. Di questi, oltre un milione abita da solo o con un coniuge coetaneo e dichiara di non trovare alcun aiuto o un aiuto sufficiente. Centinaia di migliaia vivono con pensioni al limite della sopravvivenza. È una parte della società italiana che sicuramente si allargherà nei prossimi anni e, se non si fa niente, sarà sempre più soggetta a scivolare nella rete sommersa, senza regole, dei cacciatori di assegni previdenziali dietro la finzione delle ‘case di riposo'”. Si spera quindi che si riesca a raggiungere un risultato in grado di prevenire queste situazioni che vanno a discapito di una fascia di popolazione sempre più in aumento.

