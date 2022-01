RIFORMA PENSIONI/ Governo e sindacati ripartono da giovani e donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CONFRONTO GOVERNO-SINDACATI

Come ricorda Adnkronos, giovedì è in programma il primo dei tre tavoli tecnici costituenti il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni che dovrà affrontare “uno dei nodi maggiori sul tappeto: quello relativo ai giovani che entrando in un mercato del lavoro spesso precario e discontinuo non potranno usufruire di un tesoretto di contribuzione adeguata a garantirsi una pensione dignitosa”. “Riflettori accesi anche sulle donne” e sulla valorizzazione del lavoro di cura da loro svolto. “Dal tavolo resta comunque fuori per ora ogni riferimento al requisito di età o di contribuzione necessario per andare in pensione”. Se ne parlerà “solo in un round successivo al 20 gennaio da calendarizzare però, come garantito dal Governo, prima dell’incontro già fissato per il 7 febbraio prossimo”.

Mauro Marino non è però molto ottimista sul confronto generale sulla previdenza. “Temo che molto poco potrà essere attuato in questo 2022 con una situazione politica molto complicata e con lo spettro di elezioni anticipate che rifarebbero ritornare il tutto ai nastri di partenza”, ha scritto infatti l’esperto previdenziale in un articolo su pensionipertutti.it. “Oltretutto questo improvviso impulso al tema previdenziale sembra quasi un voler dire facciamo quello che si può con questo Governo che il futuro dell’esecutivo è molto incerto. Non c’è da parte dell’attuale Governo quella determinazione necessaria e soprattutto non sembra che i possibili cambiamenti siano nell’ottica di un miglioramento per i lavoratori”, sono altre sue considerazioni.

