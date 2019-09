Riforma Pensioni, Governo Pd-M5s/ Ape Social al posto di Quota 100 (ultime notizie)

APE SOCIAL AL POSTO DI QUOTA 100

L’accordo di massima è stato trovato nella bozza di programma per il nuovo Governo e ora Pd-M5s dovranno mettere nero su bianco la loro proposta di riforma pensioni da inserire nelle prossime Leggi di Bilancio: non c’è ovviamente nulla da ufficiale ma l’intenzione è quella, secondo i retroscena della Repubblica, di non rinnovare la Quota 100 dopo la sua scadenza (2021) e di poterla sostituire con un provvedimento che richiama da vicino l’Ape Social dei Governi Renzi e Gentiloni. Quel «Quota 100 non si tocca» rilanciato da Fraccaro (M5s) il giorno dopo il giuramento dei Ministri sarebbe dunque mantenuto ma con un compromesso che porti poi al cambio registro con una riforma pensionistica più orientata sulla “tradizione” dem. Il costo salatissimo per la finanza pubblica di Quota 100 (21 miliardi in tre anni, dal 2019 al 2021) starebbe facendo propendere ad un rafforzamento dell’Ape Social per aver nel contempo una misura a lungo raggio e un risparmio per le casse dello Stato.

TRIDICO, I RISPARMI DELLA RIFORMA PENSIONI

Nel suo intervento di ieri alla Camera il Presidente del Consiglio non ha mai fatto cenno al tema pensioni e men che meno al futuro della riforma di Quota 100: fuori dal palazzo invece Salvini ha subito provocato il Governo avanzando quel «se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel Palazzo giorno e notte..». L’impressione è che l’accordo tra Pd e M5s – che non sono concordi sul tema pensioni – si avrà con un mezzo sacrificio di entrambi per poter poi cambiare la rotta pensionistica dal prossimo anno. Nel frattempo intervento ad un evento ad Ancona sul Reddito di Cittadinanza, ha parlato del provvedimento di Quota 100 anche il n.1 dell’Inps Pasquale Tridico: «Soddisfatti di Quota 100? Sì, se vuol dire ad esempio che non è esplosiva per conti pubblici: abbiamo avuto circa 170mila domande di quota 100 per pensionamento anticipato e questo vuol dire circa la metà rispetto a quanto previsto in sede di relazione tecnica, circa 290mila. Lo stesso avverrà probabilmente anche per il prossimo anno: c’è un ‘tiraggio’ inferiore rispetto agli otto miliardi in previsione, se ne risparmieranno probabilmente quattro».

