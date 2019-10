RIFORMA PENSIONI/ Gualtieri: apriremo tavolo sul dopo Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GUALTIERI

In una lunga intervista al Sole 24 Ore, Roberto Gualtieri parla della manovra che il Governo ha approvato salvo intese confermando anche la riforma pensioni con Quota 100. Il ministro dell’Economia, tra le altre cose, spiega che c’è l’intenzione di “avviare una serie di cantieri, realizzare un’ambiziosa riforma fiscale, aprire un tavolo sulle pensioni per gestire il ‘dopo Quota 100’, avviare una nuova commissione sulla spending review, e dare un forte impulso per sbloccare gli investimenti che già sono in bilancio”. Alla domanda specifica su cosa significhi gestire il dopo Quota 100, Gualtieri risponde che “bisogna costruire un assetto più equo, flessibile ed equilibrato del sistema previdenziale, e anche in questo caso abbiamo valutato che prendersi il tempo per una riforma complessiva fosse più efficace rispetto a un intervento estemporaneo sulle finestre”.

I TEMI SUL TAVOLO OLTRE QUOTA 100

Il ministro evidenzia anche che “la scarsa adesione dei potenziali interessati al pensionamento anticipato continua a proiettare una spesa molto minore rispetto al previsto, e quindi c’è sembrato più opportuno seguire questo andamento, utilizzarlo per la definizione dei saldi e avviare nel frattempo un dialogo con le parti sociali. Perché con loro condividiamo il fatto che ci sia la necessità e urgenza di affrontare i nodi si strutturali”. “Vogliamo affrontare in termini complessivi il tema dell’equità, a partire da lavori gravosi, donne e giovani, e dell’utilizzo efficiente delle risorse”, oltre allo scalone che si aprirà dopo Quota 100 nel 2022, ha aggiunto Gualtieri.

