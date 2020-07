RIFORMA PENSIONI/ I baby pensionati costano più di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA CGIA DI MESTRE

In un comunicato dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre si legge che “molti esperti sostengono che le cosiddette pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all’anno (pari allo 0,4 per cento del Pil nazionale). Praticamente lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito/pensione di cittadinanza e addirittura superiore di quasi 2 miliardi della spesa necessaria nel 2020 per pagare gli assegni pensionistici a coloro che beneficeranno di quota 100”. “Abbiamo deciso di racchiudere in questa categoria coloro che hanno lasciato il lavoro prima della fine del 1980. In totale sono quasi 562 mila le persone che non timbrano più il cartellino da almeno 40 anni. Di queste, oltre 386 mila sono costituite in massima parte da invalidi o ex dipendenti delle grandi aziende”, spiega il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo specificando quindi a chi si faccia riferimento in questo caso parlando di baby pensionati.

IL CONFRONTO CON QUOTA 100

Tra di essi, “sono i dipendenti pubblici ad aver lasciato il posto di lavoro in età più giovane (41,9 anni), mentre nella gestione privata l’età media della decorrenza della pensione è scattata dopo (42,7 anni). In entrambi i casi, comunque, l’abbandono definitivo del posto di lavoro è avvenuto praticamente con 20 anni di età in meno rispetto a chi, oggi, usufruisce di quota 100”, aggiunge la Cgia di Mestre, evidenziando che “non c’è nulla da stupirsi, dunque, se nello scacchiere europeo l’Italia, anche al netto delle uscite assistenziali, sia da anni tra i paesi che spendono di più per la previdenza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA