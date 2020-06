RIFORMA PENSIONI/ I benefici di un intervento sulle tasse (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti anche una complessiva riforma fiscale può avere dei benefici come possono averli delle misure di riforma pensioni. Secondo il Segretario confederale della Uil, infatti, “effettuare in via preventiva solo interventi specifici a favore delle imprese, come quello del taglio dell’Irap, comporterebbe un ulteriore squilibrio del peso fiscale a danno dei lavoratori dipendenti e pensionati”. Per questo “serve una riforma fiscale che valorizzi il lavoro, mantenendo la progressività prevista dalla Costituzione. La priorità è ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati che sono i soggetti a più alta fedeltà fiscale”.

Pubblicità

LE PAROLE DI LANDINI

Il sindacalista ritiene poi che “la politica economica per promuovere la rinascita del nostro sistema economico, proprio in questo momento di drammatica crisi, deve fondarsi sulla lotta all’evasione fiscale che ha rappresentato e rappresenta la vera palla al piede della nostra economia”. Parole importanti in questi giorni in cui anche esponenti del Governo parlano della necessità di una riforma fiscale e cui fanno seguito anche le dichiarazioni di Maurizio Landini, in un’intervista a La Stampa. Il Segretario generale della Cgil, infatti, ricorda la necessità di mettere le mani sul Fisco, a partire dal sommerso: “È una rivendicazione che insieme a Cisl e Uil abbiamo sostenuto davanti a due governi. E che, per la prima volta, ha portato il lavoro dipendente – che insieme con i pensionati contribuisce in modo consistente all’Erario – a pagare meno tasse. Parliamo di 100 miliardi di evasione l’anno. Dobbiamo far pagare meno tasse e chi le paga e di più a chi non le paga, in modo da aumentare salari, pensioni e investimenti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA