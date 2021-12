RIFORMA PENSIONI/ I benefici per gli anziani a scapito dei giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI RIZZOLLI

In un articolo pubblicato su Domani, Matteo Rizzolli ha spiegato che “questi sono giorni ricchi di soddisfazioni per la old generation Italy. Dopo aver portato a casa un’altra generosa perequazione delle pensioni e la modifica delle aliquote Irpef – che riguardano i redditi delle persone fisiche – il Governo ha annunciato l’estensione della no tax area dei pensionati, che sale da 8.145 euro a 8.500 euro. La combinazione di queste misure porterà un sostanziale beneficio alla generazione anziana che vedrà aumentare gli importi pensionistici a seconda dei casi anche di oltre il 6 per cento. La soddisfazione dei pensionati è comprensibile e tuttavia uno sguardo di insieme dovrebbe suscitare perplessità perché queste misure aggravano il conflitto generazionale in atto in Italia”.

RIFORMA PENSIONI/ La preoccupazione degli edili

IL VANTAGGIO PER GLI ANZIANI

L’economista ha evidenziato infatti che “l’attuale generazione anziana prende più di quello che ha dato. Le pensioni di cui vive sono pagate (almeno in parte, a seconda dell’anzianità) con il metodo retributivo che elargisce pensioni troppo generose rispetto ai contributi versati: la differenza è coperta dai contributi della generazione che oggi lavora che riceverà pensioni avare rispetto ai contributi versati”. Come se non bastasse, “il Governo, su pressione dei sindacati, ha deciso di spendere delle risorse rese disponibili grazie ai fondi Next generation Eu per aumentare le pensioni. Un principio di equità intergenerazionale avrebbe suggerito di fare l’opposto: ovvero di richiedere alla generazione più anziana (almeno alla sua parte più ricca) di farsi maggior carico delle spese eccezionali della pandemia”.

RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil) invita ad aderire allo sciopero generale

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Proietti: Quota 102 è una beffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA