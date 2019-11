RIFORMA PENSIONI/ I cambiamenti sulla spesa assistenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I CONTEGGI DELLA SPESA

Ancora recentemente l’Ocse è tornata a evidenziare la necessità per l’Italia di fare passi indietro in tema di riforma pensioni perché la spesa previdenziale è elevata. In realtà, ricordano Pietro Gonella e Stefano Biasoli con un intervento su startmag.it, questo avviene anche perché nella spesa previdenziale continuano a conteggiarsi risorse in realtà utilizzate per interventi di natura sostanzialmente assistenziale, tra cui gli autori indicano non solo l’Ape social e la quattordicesima per i pensionati, ma anche Quota 100. Secondo Gonella e Biasoli, “è necessario fare, per quanto sopra e innanzitutto, la ‘anagrafe generale dell’assistenza’, cioè la banca dati sull’assistenza dove confluiscono per codice e per nucleo familiare tutte le prestazioni erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli enti locali cui associare le prestazioni offerte dal settore privato”.

GLI INDICI DA MODIFICARE

In questo modo, si potrebbe conoscere “correttamente e completamente quanto ogni soggetto e ogni nucleo familiare percepisce dai vari soggetti erogatori e, come già avvenuto/riscontrato per il Reddito di cittadinanza, non sarebbe da escludere un risparmio sui circa 130 miliardi di spesa a carico della fiscalità generale”. Dal punto di vista degli autori, occorre inoltre “realizzare un indice per la sola spesa pensionistica, un altro indice per la spesa assistenziale che annualmente aumenta del 5%, un terzo indicatore per le rendite infortunistiche Inail”. Sarebbe questo quindi un modo per avere un giudizio più corretto sulla spesa pensionistica italiana da parte degli organismi internazionali come l’Ocse.

