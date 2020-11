RIFORMA PENSIONI/ I consigli per chi ha un incentivo all’esodo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I CONSIGLI PER CHI HA UN INCENTIVO ALL’ESODO

In tema di riforma pensioni val la pena segnalare un articolo pubblicato su pensionioggi.it in cui vengono dati dei suggerimenti a quei “lavoratori a cui sia stato proposto l’adesione all’assegno straordinario di solidarietà nell’ambito di quei piani di ristrutturazione aziendale e di incentivazione all’esodo”, in modo da valutarne l’appetibilità o migliorarne il rendimento. Innanzitutto, viene consigliato, nel caso si lavori part-time, di “chiedere il rientro a full time così da beneficiare della contribuzione piena che il datore di lavoro dovrà versare all’Inps in relazione agli anni di permanenza” nel fondo di solidarietà settoriale, così da “beneficiare di una pensione superiore con risvolti positivi anche sulla determinazione della misura dell’assegno straordinario di solidarietà”.

LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Un altro aspetto da valutare è quello della presenza nell’accordo di esodo “di clausole di salvaguardia in caso di modifiche normative del sistema previdenziale che anticipino o posticipino la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia”. Nel primo caso può esserci infatti una conclusione anticipata dell’assegno straordinario, a meno di accordi specifici in merito, mentre nel secondo si può imporre “alle Parti (azienda e parti sociali) di incontrarsi per valutare le misure da adottare (in funzione negoziale) per garantire al lavoratore un reddito sino al raggiungimento del nuovo requisito per il diritto a pensione”. Infine, con l’accesso all’esodo è possibile riscattare totalmente o in parte la propria posizione presso un fondo di previdenza complementare o ricorrere alla Rendita integrativa temporanea anticipata.



