RIFORMA PENSIONI/ I consigli per la previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I CONSIGLI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In tema di riforma pensioni val la pena riportare alcuni consigli di Barbara Strapazzini, consulente finanziaria di Banca Widiba, riportati dal sito di Io Donna, a proposito della necessità di pensare quanto prima al proprio futuro. Uno di questi è quello di cercare di fare una stima della pensione che si andrà a percepire a seconda dei possibili periodi di discontinuità lavorativa che si potrebbero incontrare nella propria carriera, sia per le scelte personale, che per la tipologia di professione svolta. A questo punto sarà anche possibile capire qual è il “gap” da colmare per raggiungere un importo obiettivo che si considera adeguato al tenore di vita che si vuole avere una volta in quiescenza. Questo gap è quanto “dovremo riuscire ad ottenere dalla nostra pensione integrativa”.

L’IMPORTANZA PER LE DONNE

Bisognerà tenere conto anche del tempo che si ha a disposizione per costruire una posizione previdenziale integrativa: più se ne ha, minore sarà la cifra mensile da accantonare e maggiore il rischio che si potrà correre nell’investimento. Strapazzini ricorda anche che la pensione integrativa gode della “deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo pensione dal reddito Irpef dichiarato annualmente”. E non sono mancate negli ultimi anni richieste di interventi di riforma pensioni mirati proprio ad aumentare i benefici fiscali per consentire di aumentare il numero di iscritti alla previdenza complementare, la quale può risultare importante per le donne, sulle quali pesa un gender gap nell’importo delle pensioni che negli anni è aumentato.

