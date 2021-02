RIFORMA PENSIONI/ I conti che non aiutano Draghi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE SCELTE DI DRAGHI

Come noto, uno dei temi che potrebbe essere più “spinoso” per il programma del Governo Draghi è quello relativo alla riforma delle pensioni, visto che la Lega difende Quota 100 e i sindacati, che ik Premier incaricato sta per incontrare, da tempo chiedono flessibilità. Come spiega Repubblica, è molto improbabile che si arrivi a una proroga di Quota 100, anche perché “nel suo ultimo rapporto la Ragioneria scrive che la spesa pensionistica, di qui al 2070, aumenterebbe di 6 punti percentuali di Pil se Quota 100 diventasse permanente. E di 10,8 punti di Pil se lo fossero anche i requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi, uno in meno per le donne), ad oggi bloccati fino al 2026, sempre per volere di M5S-Lega. Parliamo di quasi 200 miliardi”.

LE RICHIESTE EUROPEE

Tuttavia la misura è stata utilizzata per ora meno del previsto e vi sono anche dei risparmi rispetto alla spesa programmata. Risorse che i sindacati vorrebbero fossero utilizzate come base per una misura di flessibilità di cui avevano cominciato a discutere con Nunzia Catalfo. “Le commissioni sui lavori gravosi e per separare previdenza e assistenza erano appena state riavviate. Ora tutto è sospeso”. Difficile quindi capire cosa capiterà, anche perché, ricorda il quotidiano romano, c’è un convitato di pietra: l’Europa. Visto che la spesa pensionistica sale in rapporto al Pil, grazie anche al crollo del denominatore, c’è una certa preoccupazione a Bruxelles, tenuto anche conto dell’invecchiamento della popolazione. Difficile quindi approvare misure che accontentino sia Lega che sindacati che Europa.



