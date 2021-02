RIFORMA PENSIONI/ I conti di Brambilla sulla spesa previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto settimanale del Corriere della Sera, Alberto Brambilla ricorda come il 2019 sia stato un “anno dei record” per il bilancio del sistema previdenziale italiano, anche perché l’aumento del numero di pensionati, nonostante l’entrata in vigore di Quota 100, è stato inferiore alle aspettative. In questo modo il rapporto attivi/pensionati si è mosso poco da quello del 2018, che rappresentava il miglior risultato di sempre. “Purtroppo le buone notizie finiscono qui perché il mix di anticipi pensionistici, sgravi contributivi e crisi pandemica hanno prodotto, in base alle prime stime, risultati negativi nel 2020, situazione che perdurerà almeno fino al 2023”, scrive il Presidente di Itinerari previdenziali, ricordando iil disavanzo che, al netto dei trasferimento dello Stato, nel 2020 è salito a 33 miliardi e si ridurrà a poco più di 25 tra due anni.

LA REALE INCIDENZA DELLA SPESA PENSIONISTICA SUL PIL

Brambilla ricorda che al netto dell’assistenza la spesa per le pensioni è pari a 210 miliardi lordi “e su questo importo lo Stato preleva Irpef per circa 54 miliardi. La spesa netta è quindi inferiore a 157 miliardi, totalmente finanziata dalla produzione (aziende e lavoratori)”. Inoltre, “l’incidenza della spesa pensionistica su Pil, anche considerando le integrazioni al minimo e la Glas dei dipendenti pubblici, al loro dell’Irpef è pari al 12,88%, in linea con la media Eurostat”. Dunque il vero problema è rappresentato dalla spesa assistenziale sostanzialmente raddoppiata in circa 12 anni, passando dai 73 miliardi del 2007 ai 114,27 del 2019.



