RIFORMA PENSIONI/ I controlli periodici sui contributi versati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CONTROLLO SUI CONTRIBUTI

All’interno della guida “Pensioni 2021” realizzata dal Sole 24 Ore è stata ricordata l’importanza di effettuare delle periodiche verifiche del proprio estratto conto contributivo così da evitare di scoprire per tempo eventuali mancanze e denunciarle all’Inps. “Se la segnalazione avviene entro il termine prescrizionale di cinque anni, che decorre da quando si è verificata l’evasione o l’omissione contributiva, tale atto salva il lavoratore, che si vedrà riconosciuti i periodi come utili, pur nella ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi”. È meglio comunque conservare documenti da cui “sia possibile accertare la sussistenza del rapporto di lavoro, come, ad esempio, le busta paga, il contratto individuale di lavoro, la comunicazione obbligatoria unilav”.

SUPERMERCATI APERTI PASQUA 2021 E NEGOZI/ Caos a Roma, in Piemonte chiusi dalle 13

LE SCADENZE PERIODICHE

Un altro consiglio utile che arriva dalla guida è quello di presentare domanda per l’accesso alla pensione con anticipo rispetto alla decorrenza dell’assegno così da potersi garantire una continuità tra lo stipendio e la pensione. “Per i pubblici dipendenti la domanda può essere presentata fino a un anno prima della decorrenza”. Ci sono però in taluni casi delle scadenze da osservare. Per esempio, per le attività usuranti occorre presentare un’istanza “entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti”, mentre per i lavoratori precoci, “la domanda di accertamento di tale condizione va presentata entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti”. È bene quindi informarsi per tempo sugli adempimenti e le tempistiche di attesa a seconda dell’accesso alla pensione che si vuole o può percorrere.

LEGGI ANCHE:

LICENZIAMENTI/ Cosa cambia dopo la sentenza della Consulta sulla Legge ForneroRIFORMA PENSIONI/ 900 esodi volontari in Eni con contratto di espansioneRIFORMA PENSIONI/ I controlli periodici sui contributi versati (ultime notizie)RIFORMA PENSIONI/ 900 esodi volontari in Eni con contratto di espansioneRIFORMA PENSIONI/ Damiano a favore dell'estensione del contratto di espansione

© RIPRODUZIONE RISERVATA