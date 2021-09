RIFORMA PENSIONI/ I costi del Fondo nazionale per il prepensionamento

RIFORMA PENSIONI, I COSTI DEL FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTO

Emergono nuovi dettagli riguardanti il fondo nazionale per il prepensionamento che potrebbe sostituire Quota 100. La misura di riforma pensioni messa a punto dalla Lega, secondo quanto riporta Il Messaggero, viene ritenuta “credibile” dal Tesoro e avrebbe un costo di 400 milioni di euro per il primo anno crescendo poi nei due anni successivi (l’idea infatti è quella di un fondo che avrebbe una durata limitata dal 2022 al 2024). Complessivamente la spesa potrebbe essere compresa tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro. Non è chiaro se i requisiti resterebbero gli stessi di Quota 100 o se invece vi possa essere l’innalzamento di quello anagrafico, almeno a 63 anni. Le risorse potrebbero essere inizialmente prese dai 3 miliardi stanziati per la riforma fiscale, che richiederà diverso tempo per diventare operativa.

LE PAROLE DI GHISELLI SULLA RIFORMA PENSIONI

Roberto Ghiselli, intanto, lancia un avvertimento al Governo: “Quello delle pensioni è un tema caldo. Non possiamo scherzare. Abbiamo fatto richieste, siamo pronti a discutere. Però non vogliamo farlo per finta, vogliamo risposte, acquisire dei risultati. Se così non sarà, intensificheremo le iniziative, faremo mobilitazione utilizzando tutti gli strumenti che conosciamo, compreso lo sciopero”, sono le parole del Segretario confederale della Cgil in un’intervista ad Askanews. Il sindacalista ricorda anche che il Governo aveva preso un impegno a riprendere il confronto sulla riforma delle pensioni a inizio settembre, ma ancora non è arrivata alcuna convocazione “e questo è un problema”. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà qualche mossa da parte del ministero del Lavoro.

