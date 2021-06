RIFORMA PENSIONI/ I dati Covip sulla previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA COVIP

La Covip ha diffuso ieri i dati sulla previdenza complementare in Italia aggiornati al 31 marzo 2021. Risulta quindi che ci sono 9,421 milioni di posizioni aperte, in crescita dello 0,8% rispetto alla fine del 2020. Tale numero di posizioni, in virtù del fatto che vi sono persone che aderiscono contemporaneamente a più fondi, corrisponde a un totale degli iscritti che viene stimato in 8,515 milioni. Dai dati diffusi risulta che oltre la metà della crescita dei fondi negoziali è formata da adesioni al fondo dei lavoratori del settore edile. Nelle forme pensionistiche di mercato sono cresciuti maggiormente i fondi aperti. Interessante notare che c’è stata una netta ripresa dei flussi contributivi (+220 milioni di euro) rispetto al primo trimestre del 2020.

LE PRESTAZIONI DEI FONDI

Dai dati della Covip emerge anche che “le risorse destinate alle prestazioni sono 202,2 miliardi di euro, 4,3 miliardi in più rispetto alla fine del 2020. Il patrimonio dei fondi negoziali risulta pari a 61,6 miliardi di euro, il 2,1 per cento in più. Per i fondi aperti si attesta a 26,3 miliardi e a 40,3 miliardi per i Pip ‘nuovi’ aumentando, rispettivamente, del 3,8 e del 3,3 per cento”. Buoni anche i risultati ottenuti dai fondi. Infatti, “valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, nei dieci anni da inizio 2011 a fine marzo 2021, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 3,6% per i fondi negoziali, al 3,8% per i fondi aperti, al 3,6% per i Pip di ramo III e al 2,3% per le gestioni di ramo I; nello stesso periodo, la rivalutazione del Tfr è risultata pari all’1,8% annuo”.

