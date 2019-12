RIFORMA PENSIONI/ I dati della disparità tra uomini e donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE DISPARITÀ DI GENERE

In un articolo pubblicato su Alley Oop, blog del sito del Sole 24 Ore, viene ricordato che secondo i dati Istat aggiornati al 2017, “una donna in media prende 6mila euro in meno di pensione di un uomo. 6mila euro all’anno significano 500 euro al mese: non è poca cosa, vuol dire l’affitto di casa pagato. Pagato per gli uomini e per le donne no”. Nell’articolo vengono citati anche i dati della Cgil secondo cui “le pensioni di vecchiaia erogate alle donne sono il 48% in meno rispetto a quelle erogate agli uomini. Sempre la Cgil – che ha elaborato un’analisi nazionale insieme all’Inca presentata nei giorni scorsi – ricorda che su 100 pensioni integrate al minimo, 83 sono destinate alle donne, le quali ricevono una pensione di vecchiaia che ammonta a 645 euro lorde al mese. Insomma, nell’accesso al sistema pensionistico in tutte le sue forme, dal quella minima a quella di vecchiaia, le donne sono penalizzate”.

LA PROPOSTA IN ATTESA DI UNA RIFORMA

Il problema è piuttosto noto e non risolto, anzi spesso aggravato, dalle misure di riforma pensioni che si sono succedute negli anni: per le donne non c’è solo un problema di redditi mediamente più bassi degli uomini, ma anche di una maggior difficoltà di cumulare anzianità contributiva quando si hanno figli o familiari di cui prendersi cura. L’autrice dell’articolo, Micaela Cappellini, propone, “in attesa di una seria riforma ‘di genere’ delle pensioni”, di “chiedere a mariti e compagni di stare a casa loro, coi figli e con i genitori anziani. O in alternativa, di farsi carico di quei 500 euro dell’affitto fin da subito. Così, quando anche noi andremo in pensione, avremo messo via abbastanza soldi per non sentire più la mancanza dei soldi per pagarci la casa”.

