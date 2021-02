RIFORMA PENSIONI/ I dati di Quota 100 nel pubblico impiego al Sud (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RIZZA (FLC-CGIL)

Come riporta palermotoday.it, Adriano Rizza, Segretario generale della Flc-Cgil della Sicilia, saranno quasi 5.000 le unità di personale scolastico regionale che “andranno in pensione a partire dal primo settembre prossimo. Un’occasione importante per favorire le immissioni in ruolo, il rientro dei numerosi docenti emigrati al Nord e le stabilizzazioni dei precari”. Il sindacalista specifica che “si tratta di 4.852 lavoratori, di cui 3.732 docenti e 1.120 Ata che potranno accedere al pensionamento attraverso il ricorso alla cosiddetta ‘quota 100‘. I dati includono anche i pensionamenti d’ufficio, fatti cioè in presenza dei requisiti massimi utilizzabili da parte dei lavoratori per rimanere ancora in servizio. A questi numeri si aggiungeranno i dirigenti scolastici, che hanno tempo fino al 28 febbraio per presentare la domanda e il personale che utilizzerà ‘opzione donna’ e ‘ape sociale’”.

LE PAROLE DI RUSSO (CISL)

Tonino Russo, Segretario generale della Cisl della Calabria, come riporta corrieredelleconomia.it, è invece intervenuto durante il webinar in cui è stato presentato il bilancio 2019 dell’Inps regionale, commentando alcuni dei dati in esso contenuto. In particolare, il sindacalista ha evidenziato che “all’esodo del pubblico impiego per via di ‘quota 100′ non ha fatto seguito il giusto ricambio generazionale e la diminuzione dei lavoratori autonomi è indice delle debolezze del tessuto economico e delle contrazioni dei consumi”. Russo ha anche sottolineato che “le donne, anche se costituiscono il 56,63% del totale, percepiscono solo il 49,21% del monte complessivo pensionistico. Sono penalizzate da una carriera discontinua: al tema della diseguaglianza va posta la giusta attenzione”.



