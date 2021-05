RIFORMA PENSIONI/ I dati Inps sui dipendenti pubblici che fanno discutere

RIFORMA PENSIONI, I DATI INPS

I dati dell’Osservatorio Inps sulle pensioni relativi al comparto pubblico stanno creando non poche discussioni. La Nazione, per esempio, evidenzia che l’importo medio percepito da un ex dipendente pubblico nella regione è di circa 2.000 euro al mese, contro una media (che comprende quindi anche il settore privato) che ammonta a 830 euro. Una differenza notevole. C’è anche chi, come fa today.it, si domanda che fine abbia fatto la proposta del ministro Brunetta di introdurre una misura di riforma pensioni per fare in modo che i dipendenti pubblici non più motivati o con competenze poco valide accedano alla quiescenza con ben 5 anni di anticipo. Una misura che creerebbe con tutta probabilità non pochi malcontenti tra i lavoratori non pubblici. Recentemente, però, non se n’è più parlato.

RIFORMA PENSIONI/ I dati sull'utilizzo di Quota 100

LE PAROLE DI GRIBAUDO (PD)

Intanto Chiara Gribaudo, deputata del Partito democratico, ha dichiarato: “Avevamo avvertito fin dall’inizio che Quota 100 avrebbe anticipato la pensione ai lavoratori più stabili e sicuri, sottraendo risorse ai giovani e mettendo in secondo piano i lavoratori fragili o chi svolge impieghi usuranti e gravosi. I dati Inps dimostrano tutta l’iniquità di questa misura e devono far riflettere tutti sulle prossime riforme del sistema previdenziale. La promessa di Salvini di un giovane assunto per ogni pensionato non si è concretizzata. Tutti hanno diritto a una pensione dignitosa a un’età dignitosa. Ma qui si sono aumentate disuguaglianze economiche e generazionali”. Parole da tenere in conto in attesa che il Governo riapra il confronto con i sindacati sulla riforma delle pensioni.

RIFORMA PENSIONI/ La precisazione sul part-time verticale

