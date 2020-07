RIFORMA PENSIONI/ I dati sui bilanci di Enpacl ed Enpab (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELL’ENPACL

Continua il periodo di approvazione dei bilanci delle casse previdenziali professionali. L’Enpacl, l’ente nazionale di previdenza dei consulenti del lavoro, come spiegato dal suo Presidente Alessandro Visparelli a Labitalia, può garantire con il suo patrimonio ben 10 annualità di pagamento delle pensioni in essere. “Ma il sistema di finanziamento dell’ente è a ripartizione e, dunque, la vera sostenibilità di lungo periodo è data anche da altri fattori, come un equilibrato rapporto tra iscritti e pensionati (oggi 2,35) e tra entrate contributive e uscite per prestazioni (oggi 1,53) nonché dal costante gettito contributivo da parte degli iscritti”. In questo senso l’Enpacl ha deciso per il 2020 di ridurre il carico contributivo a tutti gli iscritti.

IL DIVARIO DA COLMARE PER L’ENPAB

Buoni anche i dati dell’Enpab, l’ente di previdenza dei biologi. Per la sua Presidente Tiziana Stallone, tra le sfide per il futuro, come riporta Il Sole 24 Ore, c’è anche quella di “colmare il divario ancora sensibile tra che esiste tra uomini e donne. Su questo fronte va segnalato che la crescita delle entrate delle biologhe tra il 2015 e il 2018 per la prima volta è stata del 17% a fronte di un aumento dell’8% registrato dai colleghi (su questo risultato pesa la riduzione del 2% registrata nel 2016 dai biologi contro un più 3% delle biologhe). Nel dettaglio il reddito medio del 2018 è di 17.797, se si guarda invece al reddito per genere, quello medio delle biologhe è stato di 15.762 contro i 22.962 degli uomini; nel 2015 questa differenza era 14.124 euro donne e 20.804 euro uomini”.



