RIFORMA PENSIONI/ I dati sulla previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI FONDAPI

In tema di riforma pensioni, val la pena segnalare quanto scritto da Stefano Sgalambro su citywire.it a proposito dell’analisi svolta da Fondapi (Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori e delle imprese medie e piccole) su “alcuni numeri relativi ai riscatti e pensioni, anticipi e cambi comparto di investimento nello stesso bimestre di tre anni differenti: 2018, 2019 e 2020 per cercare di comprendere i comportamenti individuali degli aderenti alla previdenza complementare”. Sorprendentemente, nel 2020 “le richieste di liquidazioni (anticipi, pensioni e riscatti) sono crollate ed i cambi di comparto sono quasi raddoppiati”. Tanto che “viene da chiedersi: perché gli aderenti alla previdenza complementare chiedono meno soldi in periodo di crisi?”.

LE STRATEGIE DI FRONTE ALLA CRISI

La risposta di Sgalambro è “perché i valori quota dei comparti di investimenti sono crollati e chiedere una liquidazione significa capitalizzare concretamente la perdita finanziaria subita. La risposta, pur apparendo scontata, è tutt’altro che banale: gli aderenti, con scienza ma soprattutto coscienza, hanno evitato di chiedere una liquidazione e forse per la prima volta l’inerzia, storico e principale nemico dei fondi pensione, stavolta si è curiosamente dimostrata comportamento attivo, strategico e vincente per gli aderenti alla previdenza complementare”. Per quanto riguarda i cambi di comparto, considerando che vanno sostanzialmente al comporta crescita con maggior peso dell’azionario, in caduta con lo scoppio dell’emergenza coronavirus, forse si è cercato di comprare a prezzi di saldo.



