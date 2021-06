RIFORMA PENSIONI/ I dati sulle frodi accertate dalla Guardia di finanza

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA GDF

Stando ai primi dati del bilancio operativo della Guardia di finanza relativo al 2020 riportati dal sito del Corriere della Sera, l’anno scorso, in relazione al Reddito di cittadinanza, “sono stati intercettati oltre 50 milioni di euro indebitamente percepiti e circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi con 5.868 persone denunciate per aver percepito un aiuto che non gli spettava. Tra questi figurano soggetti intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali, persone dedite a traffici illeciti e facenti parte di associazioni criminali di stampo mafioso, già condannate in via definitiva”. Sul fronte della riforma pensioni va tenuto presente che “sui contributi per la spesa previdenziale e assistenziale, sono stati percepiti indebitamente 93 milioni di euro”.

LE FRODI PER LA SPESA PREVIDENZIALE

Per quanto riguarda “la sola spesa previdenziale (assegni sociali, pensioni di guerra, invalidità civile e altre) sono state accertate frodi per oltre 28 milioni di euro. In relazione alla spesa sanitaria, significativo il dato riferito all’ammontare dei danni erariali accertati (258,5 milioni di euro), ‘a testimonianza di come il settore sia interessato da condotte oggetto di valutazioni tanto delle autorità giudiziarie penali quanto di quelle contabili’”. Complessivamente, “la Guardia di Finanza ha scoperto 3.546 evasori totali, ossia imprenditori o lavoratori autonomi completamente sconosciuti all’Amministrazione finanziaria”, mentre “sono quasi ventimila (per l’esattezza 19.209) i lavoratori in nero o irregolari scoperti”.

