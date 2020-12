RIFORMA PENSIONI/ I divari degli Enti di previdenza privati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RAPPORTO ADEPP

La presentazione del X Rapporto Adepp è stata un’occasione utile per fare il punto della situazione per quel che riguarda il mondo degli enti di previdenza privati, per i quali sembrerebbero opportune delle misure di riforma pensioni. Il Presidente Alberto Oliveti, come riportato da Adnkronos, ha infatti evidenziato che continuano a essere differenze importanti tra i redditi dei professionisti determinate dall’età e dalla regione di residenza. Questo può rappresentare un problema soprattutto per i giovani. “La previdenza infatti comincia dal lavoro. Se non si rafforzano i redditi, i giovani e le donne, specie al Sud, rischiano di non potersi costruire pensioni adeguate”, ha detto il Presidente dell’Adepp, sottolineando così anche l’esistenza di un gender gap che viene aggravato dal fatto che spesso le donne abbandonano la libera professione perché non conciliabile con gli impegni familiari.

IL PESO DELLA TASSAZIONE

Il Rapporto dell’Adepp fa emergere anche una crescita dei pensionati attivi tra i professionisti. Questo perché “le riforme, che stanno gradualmente, ma costantemente incrementando l’importanza della componente contributiva nel computo della misura delle prestazioni pensionistiche, hanno incentivato la prosecuzione del versamento dei contributi anche dopo la pensione”. Per quanto riguarda specifiche misure di riforma pensioni per gli enti di previdenza privati, va evidenziati come sui loro patrimoni pesi un’aliquota fiscale del 26%, contro il 20% dei Fondi pensione. Senza dimenticare che gli iscritti devono subire un’altra tassazione al momento dell’erogazione della pensione. Sarebbe auspicabile quindi un intervento di allegerimento fiscale.



