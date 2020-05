RIFORMA PENSIONI/ I limiti degli interventi varati dopo il 2012 (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ARTONI

In un articolo su sbilanciamoci.info viene ricordato che le misure di riforma pensioni “introdotte dopo il 2012, oltre ad innalzare l’età di pensionamento collegandola alle prospettive demografiche, hanno introdotto un metodo contributivo per il quale le prestazioni sono calcolate sulla base dei contributi versati nel corso della vita lavorativa”. Roberto Artoni, autore dell’analisi, evidenzia che “questo principio, se può trovare forse qualche giustificazione in un principio astrattamente equitativo, garantisce un livello di reddito pensionistico adeguato solo all’esito di carriere lavorative continue e adeguatamente retribuite. Là dove, per qualsiasi motivo, si verificano interruzioni nel rapporto di lavoro o le retribuzioni riflettono una situazione di debolezza contrattuale del lavoratore, l’importo della pensione viene ad essere ridotto in misura significativa con limitate possibilità di recupero”.

IL RISCHIO POVERTÀ PER I FUTURI PENSIONATI

L’economista sottolinea anche che “ad aggravare le prospettive sull’adeguatezza futura del nostro sistema pensionistico il calcolo della pensione nella forma descritta è stato introdotto in un contesto di forte precarizzazione dei rapporti di lavoro”. Questo vuol dire che “in assenza di interventi riparatori, il pericolo di povertà dei futuri pensionati” non è così remoto. Artoni aggiunge anche che si fornisce una visione distorta della realtà e dei problemi futuri quando si presenta la spesa pensionistica “al lordo delle imposte, senza alcuna distinzione fra interventi previdenziali e assistenziali”.



