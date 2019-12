RIFORMA PENSIONI/ I miliardi persi dal 2012 dai pensionati

RIFORMA PENSIONI, I MILIARDI PERSI DAI PENSIONATI

I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil del Friuli-Venezia Giulia hanno tenuto una conferenza stampa di fine anno a Udine, di cui ha fornito un ampio resoconto ilfriuli.it. I Segretari generali dei pensionati Roberto Treu (Spi-Cgil), Renato Pizzolitto (Fnp-Cisl) e Magda Gruarin (Uilp-Uil) hanno evidenziato che “non esistono scontri generazionali tra giovani e pensionati. Tutt’altro: il supporto dei redditi da pensione è stato fondamentale per molte famiglie nel fronteggiare gli effetti della crisi, ed è anche per questo che i pensionati non accettano più di essere trattati come un bancomat”. Come è stato evidenziato nelle mobilitazioni contro le misure del Governo in tema di riforma pensioni, infatti, nel corso degli anni i pensionati italiani hanno perso molto per via del blocco, più o meno parziale, delle indicizzazioni delle pensioni. Secondo alcuni calcoli, complessivamente la cifra ammonta dal 2012 a oggi a circa 40 miliardi di euro. Di certo non basta quanto previsto in manovra per riequilibrare la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA