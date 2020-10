RIFORMA PENSIONI/ I numeri contro Quota 100 e Quota 101 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE STIME DELLA NADEF

Nella Nota di aggiornamento al Def, il Governo stima che la spesa pensionistica in rapporto al Pil nel nostro Paese salirà quest’anno al 17,1%, per poi scendere nei due anni successivi al 16,3%. In un articolo sul Foglio Luciano Capone evidenzia che se da un lato ciò è dovuto al calo del Pil causa crisi, dall’altro nella stessa Nadef si para di “un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati”, a causa anche di Quota 100. Nel medio termine la spesa per pensioni dovrebbe toccare un picco del 17,2% nel 2036. “Sembra una prospettiva preoccupante, ma purtroppo è ottimistica”, sottolinea Capone, ricordando che le stime “si basano su ipotesi molto favorevoli”, come per esempio un aumento del tasso di fecondità e di immigrati in grado di aiutare il Paese dal punto di vista demografico. Ottimista anche il quadro macroeconomico, con crescita di Pil, produttività e posti di lavoro.

I NUMERI CONTRO QUOTA 100 E QUOTA 101

“In pratica per mantenere una spesa pensionistica livelli molto elevati, tra i più alti al mondo, all’improvviso in Italia tutto dovrà funzionare meglio: accoglieremo immigrati, faremo più figli, diminuirà la disoccupazione, cresceranno la produttività e il Pil. Se invece le cose continueranno a funzionare come ora, la spesa pensionistica diventerà insostenibile per i giovani di oggi e di domani”, scrive Capone, secondo cui “se Conte e Gualtieri vogliono davvero pensare alla Next generation, dopo Quota 100 non dovranno introdurre una Quota 101”. Vedremo cosa deciderà di fare il Governo che, come noto, sulla riforma pensioni ha aperto un confronto con i sindacati.



