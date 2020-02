RIFORMA PENSIONI/ I passi falsi da evitare nel sistema previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PREVISIONI AL 2050

In un articolo pubblicato su Affari & Finanza, l’inserto economico di Repubblica, Roberto Petrini evidenzia come le stime per i prossimi trent’anni su Pil e demografia incideranno sulla sostenibilità del sistema previdenziale. “La spesa sul Pil salirà dal 15,8 per cento di quest’anno al 17 per cento del 2050. I 17,9 milioni di pensionati ci costeranno 336,3 miliardi contro i 254,6 di oggi, 80 miliardi in più. Quello che l’Istat chiama ‘indice di dipendenza’ dà la misura di quanti anziani vengono ‘mantenuti’ da chi lavora: oggi gli over 65 ogni 100 cittadini in età lavorativa sono il 39,1 per cento, nel 2050 arriveranno quasi al 70 per cento”. Numeri che devono far riflettere in questo periodo in cui si parla di riforma pensioni.

I PASSI FALSI DA EVITARE

Certo “è vero che le riforme degli ultimi anni, come quella del 1994 che ha introdotto il sistema contributivo dal 2036 abbatteranno i costi, ma è vero anche che camminiamo sul ciglio del burrone e non possiamo permetterci passi falsi come Quota 100”. Sullo stesso inserto del quotidiano romano, Alessandro Rosina, in un altro articolo, ricorda che “a fare la differenza tra l’Italia e gli altri Paesi avanzati non è tanto la quantità della popolazione anziana (destinata ovunque a crescere), ma la riduzione della forza lavoro (più accentuata in Italia per la persistente denatalità)”. Dunque bisognerà cercare di elaborare un piano “che consenta alle nuove generazioni (quale che sia il genere o il luogo di nascita) di diventare parte attiva e qualificata dei processi di crescita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA