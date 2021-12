RIFORMA PENSIONI/ I pensionati all’estero esclusi dalla campagna esistenza in vita

RIFORMA PENSIONI, IL MESSAGGIO INPS

Con un messaggio diffuso alla Vigilia di Natale, l’Inps ha fornito le informazioni relative alla campagna di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero per il 2022 e il 2023. A partire da febbraio, tramite Citibank, verranno inviate le richieste di attestazione per i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Da settembre, invece, partiranno quelle per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Nel primo caso dovrà essere fornito riscontro entro il 19 luglio per non vedersi sospeso il pagamento della pensione, mentre nel secondo entro il 18 febbraio del 2023. L’Inps ha deciso di escludere alcuni pensionati da tale processo di verifica.

I PENSIONI ESCLUSI DALLE VERIFICHE

Per esempio, quelli che risiedono in Paesi con cui è previsto lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati. Dunque non saranno tenuti a restituire le attestazioni eventualmente ricevute i pensionati: che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con e Istituzioni previdenziali di Polonia, Germania, Svizzera e Beglio, purché titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico di tali Istituzioni; che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica; i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione; che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese.

