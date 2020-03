RIFORMA PENSIONI/ I preparativi per il pagamento anticipato degli assegni

RIFORMA PENSIONI, L’APPUNTAMENTO DEL 26 MARZO

Si avvicina l’appuntamento del 26 marzo, quando per molti pensionati, ma non per tutti, ci sarà la possibilità di ritirare in contanti anticipatamente l’assegno di aprile presso gli uffici postali. C’è chi si sta attrezzando dato che Poste italiane ha in questi giorni di emergenza razionalizzato le aperture delle proprie sedi sul territorio. L’edizione di Montecatini de La Nazione riporta per esempio le parole del Sindaco di Marliana, comune in provincia di Pistoia, Marco Traversari, che tramite la sua pagina Facebook si è rivolto direttamente ai suoi concittadini spiegando: “Oggi più che mai ci deve distinguere un sentimento di comunità e responsabilità. Avvicinandosi i giorni di riscossione delle pensioni e con gli uffici postali di Momigno e Montagnana chiusi, sono in contatto con la direzione provinciale delle poste per verificare l’opportunità, almeno nel periodo di pagamento delle pensioni, di riaprirli”.

LA VIGILANZA AGLI UFFICI POSTALI

Il Sindaco promette quindi di tenere informati i cittadini “in merito attraverso messaggi telefonici nei prossimi giorni. Dobbiamo assumere la consapevolezza che l’emergenza non è lontana da noi. È nostro obbligo stare a casa”. Umbria24.it segnala invece che il Prefetto di Perugia “ha sensibilizzato le forze di polizia per una immediata intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata anche ad un’accurata vigilanza presso gli Uffici Postali della Provincia, allo scopo di garantire che il ritiro delle pensioni e lo svolgimento di tutti gli altri servizi agli sportelli avvenga in condizioni di massima sicurezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA