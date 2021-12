RIFORMA PENSIONI/ I privilegi da cancellare nel sistema previdenziale

RIFORMA PENSIONI, I PRIVILEGI DA ELIMINARE

Commentando il recente rapporto dell’Ocse “Pensions at a glance”, Carlo Alberto Tregua ricorda che parte della spesa pensionistica italiana si deve a veri e propri privilegi. “Per esempio quello dei parlamentari, che maturano il diritto all’assegno pensionistico, chiamato vitalizio, non appena la legislatura supera quattro anni, sei mesi e un giorno. Ma sembra che tale termine voglia essere accorciato per aumentare il privilegio. C’è di più. Vi sono cittadini e cittadine italiani che percepiscono due, tre, quattro o perfino cinque pensioni, come se avessero vissuto due, tre, quattro o cinque vite con altrettanti lavori. Per esempio, i magistrati in aspettativa, diventati parlamentari, che dopo trent’anni, usciti dal Parlamento e ritornati in servizio, hanno maturato la pensione come se avessero lavorato contemporaneamente sia in Magistratura che al Parlamento”.

LA PROPOSTA DI TREGUA

Nel suo “elenco”, il direttore del Quotidiano di Sicilia inserisce anche i baby pensionati e si chiede come mai non si proceda a varare una riforma delle pensioni “strutturale secondo la quale ogni cittadino o cittadina debba avere una sola pensione perché ha un solo lavoro: o fa questo o fa quell’altro o l’altro ancora. Tutti i contributi di qualunque lavoro dovrebbero confluire in un unico percorso contributivo e dar luogo a un’unica pensione, sempre proporzionata ai contributi versati. Non si può tollerare che vi siano persone che percepiscono assegni di trenta o quarantamila euro al mese, ripetiamo, al mese. L’Italia dei privilegi è il peggio che possa capitare a una Comunità perché essi sono uno sfregio ai milioni di cittadini e cittadine senza lavoro o con remunerazioni basse”.

