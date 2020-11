RIFORMA PENSIONI/ I problemi dell’anticipo Tfs statali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL MESSAGGIO INPS SU ANTICIPO TFS STATALI

Nuovo passo in avanti per rendere effettivo l’anticipo fino a 45.000 euro sul Tfs /Tfr dei dipendenti pubblici che accedono o hanno già avuto accesso alla pensione. L’Inps martedì ha diffuso infatti un messaggio con indicazioni sulle modalità per presentare la domanda da parte degli interessanti. Il costo degli interessi per il prestito è parametrato al rendimento medio dei titoli di Stato e varia da un minimo dello 0,4% a un massimo dello 0,858% a seconda degli anni mancanti all’effettiva erogazione del trattamento e, come ricorda Il Sole 24 Ore, tale costo può essere mitigato dalla detassazione spettante per ogni anno di differimento nell’erogazione della prestazione. Come ricorda però Italia Oggi, l’anticipo non può essere richiesto “per i pensionamenti con requisiti particolari, come quelli riservati alla Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e ai Vigili del fuoco, Opzione donna e Ape sociale”.

I PROBLEMI PER IL FINANZIAMENTO

E c’è anche da dire che finora hanno aderito alla convenzione per il prestito bancario necessario all’anticipo solamente 9 banche, tra cui non ci sono le big del settore. Il Messaggero sottolinea oltretutto che pare che alcuni di questi istituti di credito non eroghino il finanziamento a clienti “fuori provincia” e che per i diversi passaggi e adempimenti burocratici potrebbero anche volerci 5 mesi tra la presentazione della domanda e l’effettiva erogazione. Pare inoltre che il tema del Tfs degli statali pagato in maniera differita per chi non utilizza il pensionamento anticipato possa tornare davanti alla Corte Costituzionale.



