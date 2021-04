RIFORMA PENSIONI/ I problemi nella sanità e nella scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ANELLI

L’emergenza pandemica ha fatto venire a galla un problema piuttosto importante nella sanità italiana, dove non mancano situazioni di carenza di organico. “Il problema più importante per tutte le regioni è la programmazione, col numero di borse studio e posti da assegnare per il corso di medicina generale, che deve soddisfare posti come medico di famiglia, guardia medica e 118. Anche in Puglia non tutti sono colmati, una delle questioni più importanti è proprio aumentare il numero di borse”, spiega il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. Oltre che le sue parole, baritoday.it riporta anche le comunicazioni che giungono dal dipartimento della Salute della Regione Puglia, secondo cui “la curva delle pensioni si farà sentire nel prossimo triennio, nel quale sono previsti circa 800 medici in pensione, tutti della classe dell’anno di nascita tra 1952 e il 1955”.

RIFORMA PENSIONI/ Pensionati d'Italia chiede di portare le minime a mille euro

IL PROBLEMA NELLA SCUOLA

Dunque bisognerà evitare di farsi trovare scoperti, com’è successo in altri comparti dove c’è stata, a seguito della riforma pensioni del Governo Conte-1, una forte domanda per accedere a Quota 100. Come la scuola. A questo proposito, Gianni Verga, Segretario generale della Uil Scuola Puglia, ricorda che “questo è il periodo in cui si valutano le domande di pensione del personale scolastico e si dà inizio ad un rimpallo di competenze tra Inps, scuole e uffici periferici”. Secondo quanto riporta l’edizione barese de ilquotidianoitaliano.com, il sindacalista evidenzia che “la situazione è diventata insostenibile perché si vuole, ad ogni costo, far diventare le scuole o i provveditorati, uffici periferici dell’Inps”.

