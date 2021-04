RIFORMA PENSIONI/ I problemi per gli invalidi civili (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I PROBLEMI PER GLI INVALIDI

In un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno viene evidenziato che “gli effetti della pandemia si scaricano su una categoria particolarmente debole, quella dei pensionati di invalidità civile”. Infatti, la relazione al pre-Rendiconto sociale 2020 presentato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps “fotografa una situazione di disagio per questa categoria”. “Gli attuali sistemi organizzativi (fase sanitaria in convenzione con Inps o in gestione da parte delle regioni) per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile – si legge nella relazione – non riescono a far fronte, in tempi congrui, al flusso delle domande generando così un consistente arretrato”. Un problema che era già emerso lo scorso anno, in particolare subito dopo lo scoppio della pandemia.

RIFORMA PENSIONI/ Dopo Quota 100 perché non ripartire dall'Ape sociale?

LA PROPOSTA DEL CIV DELL’INPS

La relazione del Civ parla di un arretrato al 31 dicembre 2020 per il 45% di competenza Inps e per il 55% delle Regioni. Dunque il problema sembra essere abbastanza generalizzato. Il Civ avanza in ogni caso una proposta per cercare di superare i disagi. “Qualora, nell’emergenza pandemica, si provvedesse ad un formale rinvio delle visite di revisione, i centri medico legali dell’Inps potrebbero far fronte ad un maggior numero di visite per le domande di invalidità civile. Di grande agevolazione in questo percorso risulterebbe una strutturata ed organizzata modalità di visita su base documentale”. Dunque il Civ consiglia di rinviare le visite di richiamo, finché c’ la pandemia, per concentrarsi sulle prime visite che potrebbero avvenire su base documentale.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Verso estensione del contratto di espansioneReddito di Cittadinanza agli immigrati/ Genova: “assegni illeciti, soldi all’estero”RIFORMA PENSIONI/ Dopo Quota 100 perché non ripartire dall'Ape sociale?RIFORMA PENSIONI/ I problemi per gli invalidi civili (ultime notizie)RIFORMA PENSIONI/ Verso estensione del contratto di espansione

© RIPRODUZIONE RISERVATA