RIFORMA PENSIONI/ I problemi per i giovani italiani (ultime notizie)

In un articolo su ticinolive.ch viene ricordato come l’Italia non sia un Paese per giovani. Che in gran parte emigrano all’estero, Svizzera compresa. Questo complica le cose per il nostro Paese, anche sul piano previdenziale, perché “essendoci poche nascite, se non vi sarà una sufficiente compensazione contributiva da parte di giovani immigrati, l’attuale sistema pensionistico e di welfare non sarà più sostenibile. Secondo l’Eurostat, per ogni persona in età pensionistica, in Italia, ce ne sono 2,8 in età lavorativa. La Francia e la Spagna ne hanno 3,3 e 3,4. Quindi chi pagherà le pensioni nel futuro? Per di più, secondo l’Ocse, la percentuale di immigrazione qualificata in Italia, è la più bassa del mondo (14% del totale). In testa svettano invece Canada, Australia e Regno Unito, con percentuali che vanno dal 50 al 70%. Immigrazione non qualificata, vuol dire precarietà e stipendi bassi, quindi, poche contribuzioni”.

LA RIFORMA PENSIONI E IL PROBLEMA DEI GIOVANI

Tra gli altri dati viene ricordato che in Italia “per ogni euro speso nell’educazione, se ne spendono 3,5 in pensioni. E per ogni euro in università, se ne spendono 44 in pensioni, contro i 22 della Francia”. È anche per questo motivo che, viene evidenziato, “l’unico modo per sostenere la crescita del Pil, non potendo più aumentare le imposte per il loro effetto contrattivo sui consumi, è quello di fare più debito. Il problema è farlo bene. E investire sui giovani, è un buon debito, come ha ricordato Mario Draghi, al recente Meeting di Rimini”. Vedremo se le politiche economiche adottate seguiranno le indicazioni dell’ex Presidente della Bce.



