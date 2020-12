RIFORMA PENSIONI/ I “regali” di Natale tra fondi e riscatto laurea (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, COME GARANTIRE UNA RENDITA EXTRA DA 400 EURO AL MESE

Si è parlato spesso nelle ultime settimane dell’importanza di misure di riforma pensioni che possano spingere l’adesione dei lavoratori alla previdenza complementare. Un tema che riguarda in particolare i più giovani, visto che avranno un assegno pensionistico calcolato con il sistema contributivo puro e che potrebbe quindi essere inferiore alle aspettative. Anche per questo l’Economia consiglia a nonni e genitori di regalare a Natale, a figli o nipoti, un piano pensionistico. Ipotizzando che l’età pensionabile resti a 67 anni, e iniziando a versare da quando il figlio o il nipote ha 10 anni, è possibile garantire una rendita futura di 400 euro al mese investendo 968 euro l’anno (cioè 81 euro al mese) per 57 anni. Il piano può essere iniziato per essere lasciato poi da completare al destinatario una volta che avrà iniziato a lavorare.

L’ALTERNATIVA DEL RISCATTO DELLA LAUREA

Un altro regalo per il futuro previdenziale dei propri figli o nipoti più grandi è il riscatto della laurea, che con il regime agevolato può costare 5.260 per ogni anno di corso. In entrambi i casi è possibile godere di vantaggi fiscali (deduzioni o detrazioni a seconda dei casi). Ovviamente la scelta tra le due tipologie di “regalo” dipende sia dall’età del destinatario che dall’obiettivo che si vuole garantire (oltre che dalla spesa che si intende sostenere): per avvicinare il traguardo pensionistico conviene il riscatto della laurea, per integrare il futuro reddito meglio il fondo pensione. Tra l’altro con quest’ultimo è possibile ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata.



