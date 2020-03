RIFORMA PENSIONI/ I rientri dalla quiescenza nel mondo della sanità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RIENTRI NELLA SANITÀ

Complici anche gli effetti della riforma pensioni con Quota 100, nel mondo della sanità si sta soffrendo una carenza di organico che si sta rendendo particolarmente evidente in questi giorni di emergenza da coronavirus. Per correre ai ripari è stato consentito di richiamare in servizio che è andato in quiescenza. E c’è chi ha risposto senza indugi, come Mario Cavazza, 67 anni, che a gennaio era andato in pensione dopo aver diretto per anni la medicina d’urgenza del Sant’Orsola di Bologna. Intervistato dall’edizione locale di Repubblica ha detto che “nessuna persona che amiquesta città, i suoi cittadini, il proprio lavoro, poteva dire di no. Mi hanno chiamato per dare una mano ed eccomi qui. Ma quando questa crisi finirà, tornerò a fare l’umarell”.

LE PAROLE DI CAVAZZA

“Mia moglie è medico, conosce la mia passione. In questi giorni, per precauzione, lei e mia figlia vivono in un’altra casa. È stata la direttrice Chiara Gibertoni a chiedermi una mano. Se puoi essere d’aiuto alla tua città, ai tuoi cittadini, in un momento così pesante, non puoi dire no”, ha aggiunto Cavazza per spiegare com’è stata accolta in famiglia la sua decisione. Il pensionato rientrerà in servizio per dare un importante supporto sul “lato organizzativo, perché dietro questa emergenza c’è un lavoro enorme di coordinamento, anche con i pronto soccorso degli altri ospedali”. Non c’è dunque solo bisogno di persone che assistano direttamente i malati, ma anche di chi ha le capacità di coordinare le attività in un momento in cui si può creare non poca confusione.



